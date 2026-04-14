Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Entra en vigor el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump

Más de 30 millones de personas de 162 países en riesgo de pobreza por la guerra en Irán

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha alertado de que la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace más de un mes por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, podría empujar a la pobreza a más de 30 millones de personas en 162 países.

Así lo ha señalado el organismo en una nueva proyección difundida este lunes, cuando el conflicto entra en su sexta semana y "pese" al alto el fuego de doce días alcanzado la semana pasada por Washington y Teherán. Los efectos de la guerra están pasando de una fase "aguda" a una "prolongada" a medida que continúan las hostilidades por lo que, "en el peor de los escenarios, hasta 32 millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza".