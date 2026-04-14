Venezuela amplía sus acuerdos con la petrolera norteamericana Chevron y se abre a otros inversores

La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió este lunes en el Palacio de Miraflores un acuerdo que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir sus operaciones en el país sudamericano. A partir de este nuevo entendimiento, Chevrón incrementó al 49 % su participación en la empresa mixta Petroindependencia. A su vez le otorgó derechos para actividades primarias en la empresa mixta Petropiar en la franja del Orinoco. El anuncio se conoce pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara una nueva ley de Hidrocarburos y en momentos en que se esperan nuevos acuerdos con otras empresas multinacionales en la misma dirección.

"Este acuerdo nos permitirá dar importantes avances en materia de producción", dijo Rodríguez y auguró que el incremento de la renta petrolera irá "directamente al beneficio del pueblo". Chevron operaba en Venezuela antes de que fuerzas especiales norteamericanas secuestraran a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y a partir del nuevo Gobierno provisional, cambiaran de raíz las relaciones económicas entre Caras y Washington, con el petróleo en el centro de la agenda bilateral. No obstante, Rodríguez recordó que existen ahora nuevas condiciones para las inversiones. La normativa aprobada fue una "manera de brindar seguridad jurídica e institucional" a aquellas empresas interesadas en afincarse en el país.

La firma del contrato en la sede del Ejecutivo puso en escena la nueva realidad política. Ambas partes estamparon sus rúbricas bajo la atenta mirada de la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu. También participó de la ceremonia el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Kyle Haustevit.

Si bien el petróleo ha organizado los vínculos a partir del 3 de enero, la Asamblea Nacional dio un paso en la misma dirección reclamada por EEUU en lo que respecta a la minería y las tierras raras. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo avaló el lunes la normativa que también permite la entrada del capital extranjero.

Noticias relacionadas

Padrino López vuelve al Gobierno

En este contexto, y tras ser desplazado en marzo de la conducción de las Fuerzas Armadas que manejaba hacía más de una década, el general Vladimir Padrino López se reintegra al Gobierno de interino como ministro de Agricultura Productiva y Tierras. La salida de Padrino López del ministerio de Defensa se dio en medio de una reorganización castrense más profunda. Los analistas se preguntaron cuál sería el destino de uno de los hombres fundamentales de la era Maduro. Se habló en su momento de destitución. "A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", explicó Rodríguez.