Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

Israel dice tras reunirse con Líbano que ambos están "unidos" contra Hizbulá

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró este martes, tras concluir una primera ronda de negociaciones en Washington con su colega libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que Israel y Líbano están "unidos" en contra del grupo chií Hizbulá. "Descubrimos hoy que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en el objetivo de liberar al Líbano de la ocupación ejercida por el poderío iraní llamado Hizbulá", declaró Leiter a la prensa a su salida del Departamento de Estado.

El Gobierno libanés no se ha pronunciado hasta ahora sobre el contenido de la reunión, el primer cara a cara entre autoridades libanesas e israelíes de los últimos 30 años.