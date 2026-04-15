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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

El presidente de Estados Unidos dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EEUU en Irán y que tampoco lo hará en el futuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. "¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas. De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel". El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento. Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

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