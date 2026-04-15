El segundo de la semana
Un alumno de 14 años mata a cuatro personas y deja heridas a 20 en un colegio turco
Los hechos han tenido lugar en la provincia turca de Kahramanmaraş y la agencia Ihlas afirma que la situación es "caótica"
EFE
Al menos cuatro personas han muerto y veinte han resultado heridas - tres en estado crítico - en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió también durante el ataque.
"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.
El gobernador indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque.
Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.
La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos y varios muertos y que la situación es "caótica".
El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.
Se da la circunstancia de que este mismo martes, un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaraş, hirió a 16 personas en otro centro escolar antes de suicidarse.
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