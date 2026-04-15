Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retraso corredor mediterráneoViajes Castellón SéniorEl arroz más famoso de CastellónNuevos restaurantes Vila-realBosque 'encantado' CastellónAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin

El segundo de la semana

Al menos seis heridos en un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía

Los hechos han ocurrido en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía.

Al menos seis heridos en otro tiroteo en un colegio en Turquía. / EFE

EFE

Ankara

Al menos seis personas han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse, según informan los medios locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents