El segundo de la semana
Al menos seis heridos en un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía
Los hechos han ocurrido en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse
EFE
Ankara
Al menos seis personas han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió este martes a 16 personas antes de suicidarse, según informan los medios locales.
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