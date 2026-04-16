Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imprudencia ataque de tiburónDespidos cerámicaCierre comercio CastellóChabolismo en CastellóBosque 'encantado' CastellónLluvia en Castellón
instagramlinkedin

En Borneo Occidental

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Las operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil

Imagen de archivo de un helicóptero.

Imagen de archivo de un helicóptero. / Shutterstock

EP

MADRID

Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han informado este jueves de que un helicóptero con ocho personas a bordo ha desaparecido de los radares una hora después de su despegue.

"Hemos recibido informaciones sobre la pérdida de contacto con un helicóptero PK-CFX en Sekadau", ha indicado el jefe de los servicios de Búsqueda y Rescate de la provincia, Made Junetra, en declaraciones al diario indonesio 'Detik'.

Así, ha explicado que a bordo del mismo había dos miembros de la tripulación y seis pasajeros y que la aeronave había despegado desde Melawi antes de desaparecer de los radares sobre las 8.30 horas (hora local). Un equipo de búsqueda y rescate se encuentra de camino.

Noticias relacionadas

Sin embargo, las posibles operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona en la que, de momento, se estima que ha desaparecido el helicóptero, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
  2. Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
  3. El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
  4. Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
  5. Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
  6. Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
  7. Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: 'No esperamos ni 15 minutos
  8. Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local

El pequeño comercio de Castellón estalla ante la "asfixiante" presión fiscal: "Trabajamos para pagar"

El pequeño comercio de Castellón estalla ante la "asfixiante" presión fiscal: "Trabajamos para pagar"

El PSPV-PSOE acusa al PP de Castellón de ser “los únicos 'hooligans'” que rechazan la llegada de 3.700 millones más

El PSPV-PSOE acusa al PP de Castellón de ser “los únicos 'hooligans'” que rechazan la llegada de 3.700 millones más

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

El PP de Castellón exige una financiación justa para la provincia "frente al fraude que el PSOE pacta con el separatismo"

El PP de Castellón exige una financiación justa para la provincia "frente al fraude que el PSOE pacta con el separatismo"

Las mejores imágenes de la presentación oficial de la Fuga Penyagolosa Trails

Las mejores imágenes de la presentación oficial de la Fuga Penyagolosa Trails

La Generalitat comenzará tras el verano la gran renovación del saneamiento de Moncofa: estará lista a finales de 2027

La Generalitat comenzará tras el verano la gran renovación del saneamiento de Moncofa: estará lista a finales de 2027

Así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales
Tracking Pixel Contents