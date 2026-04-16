En Borneo Occidental
Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia
Las operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil
EP
Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han informado este jueves de que un helicóptero con ocho personas a bordo ha desaparecido de los radares una hora después de su despegue.
"Hemos recibido informaciones sobre la pérdida de contacto con un helicóptero PK-CFX en Sekadau", ha indicado el jefe de los servicios de Búsqueda y Rescate de la provincia, Made Junetra, en declaraciones al diario indonesio 'Detik'.
Así, ha explicado que a bordo del mismo había dos miembros de la tripulación y seis pasajeros y que la aeronave había despegado desde Melawi antes de desaparecer de los radares sobre las 8.30 horas (hora local). Un equipo de búsqueda y rescate se encuentra de camino.
Sin embargo, las posibles operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona en la que, de momento, se estima que ha desaparecido el helicóptero, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil.
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
- Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
- Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
- Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
- Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: 'No esperamos ni 15 minutos
- Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local