Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación del ataque de tiburónNuevas tiendas SaleraCierre comercio CastellóFito y FitipaldisAgenda fin de semanaCastellón Sénior
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

El presidente de EEUU espera que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" y dice que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 ó 5 días"

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents