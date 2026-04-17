Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

Israel mantiene su despliegue de tropas en el sur de Líbano y pide a la ciudadanía no acercarse al río Litani

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha señalado este jueves que el Ejército israelí "continúa desplegado en sus posiciones" en el sur de Líbano, pese a la entrada en vigor del alto el fuego de diez días pactado con Beirut y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Con la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el Ejército de Defensa (de Israel) continúa desplegado en sus posiciones en el sur de Líbano, frente a las actividades terroristas continuas de (el partido milicia-chií libanés) Hezbolá", ha indicado Adrai en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de que haya empezado a regir el acuerdo de cese de hostilidades. Concretamente, la citada tregua ha comenzado a las 23.00 horas de este viernes, tras, según ha defendido el inquilino de la Casa Blanca, "unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu" A renglón seguido, el portavoz en árabe de las FDI se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.