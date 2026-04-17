Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rutte insiste en mantener la ayuda a Ucrania para que pueda "intimidar" a Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de "intimidar" a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022.

"Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia", declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis.