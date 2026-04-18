Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán reimpone un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU

Albares dice que la apertura de Ormuz tiene que ser "por parte de todos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado "una buena noticia" la disposición de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz pero ha incidido en que para que la apertura sea total tiene que ser "por parte de todos", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval. En declaraciones a la prensa antes de participar en una de las mesas redondas de la 'Global Progressive Mobilisation', el ministro ha comentado que "es una buena noticia" el que Irán haya mostrado su "disponibilidad a abrir el estrecho de Ormuz", que mantiene bloqueado en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero. No obstante, ha reconocido que "todavía quedan muchos interrogantes" y por ello ha apelado a la "prudencia", dado que "se mantiene el bloqueo naval por parte de Estados Unidos".