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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Drones ucranianos atacan una infraestructura crítica rusa en Crimea y la región de Leningrado
Ucrania lanzó esta noche drones de largo alcance contra la infraestructura crítica de la anexionada península ucraniana de Crimea, la región de Leningrado y otras quince regiones rusas en el marco de un ataque masivo con 258 artefactos no tripulados. Según informó en Telegran Mijaíl Razvozzháev, gobernador de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, tras el ataque en el que fueron derribados 22 drones, se incendió un tanque de combustible. "El humo que se observa en el distrito Gagarin se debe al incendio de un depósito con restos de combustible en el microdistrito Kazachya Bujta. Según datos previos las llamas fueron provocadas por un dron derribado", indicó, al señalar que se trata de un incendio pequeño. Añadió que en el lugar de los hechos ya operan los servicios de emergencias y no hay víctimas.
Eslovaquia presenta una demanda ante el TJUE contra el veto de la UE a las compras de combustible ruso
El Gobierno de Eslovaquia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto de la UE a los combustibles rusos, después de que los Veintisiete aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las comprar energéticas rusas.
"La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso", ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha criticado el veto ratificado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo "extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea".
Comienza en Vilna el juicio contra los sospechosos de enviar paquetes explosivos por encargo ruso
El juicio a los cinco sospechosos de enviar a varios países paquetes explosivos por encargo del servicio de inteligencia ruso GRU comenzó este viernes ante el Tribunal Regional de Vilna, según informó la cadena pública lituana LRT.
Tres de los sospechosos -entre los que hay ciudadanos ucranianos, lituanos y rusos- estuvieron presentes en la vista y se declararon todos ellos no culpables, mientras que otros dos, en busca y captura, serán juzgados en rebeldía.
Un alto cargo de la OTAN ve la presión sobre Rusia como la "única" forma de llevar a Putin a negociar una paz "justa"
El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido el aumento de la presión sobre Rusia como la "única" forma actualmente de llevar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a negociar una paz "justa" y "duradera".
"Aumentar la presión sobre Rusia sigue siendo hoy la única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones con el fin de alcanzar una paz justa y duradera", ha declarado este viernes durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por 'El Español' en Madrid.
Finlandia detecta fuertes interferencias rusas en la señal GPS que afectan al tráfico aéreo
Unas fuertes interferencias de la señal GPS procedentes de Rusia están afectando al tráfico aéreo en Finlandia, por lo que las autoridades ha tenido que recurrir a los sistemas antiguos de navegación para garantizar la seguridad, informó este viernes la televisión estatal finlandesa, YLE.
Según Finntraffic, la empresa responsable de la gestión y el control del tráfico, se han detectado interferencias en la señal de navegación por satélite en todo el país, aunque son especialmente potentes cerca del aeropuerto de Helsinki-Vantaa y en los aeródromos próximos a la frontera rusa.
Zelenski confía en reforzar la Fuerza Aérea ucraniana con cazas suecos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que "tan pronto como se desbloquee el paquete de ayuda europeo" para su país, la Fuerza Aérea ucraniana podrá contar con nuevos cazas suecos Gripen, unas declaraciones que ha emitido con motivo de la visita a Kiev el rey Carlos Gustavo de Suecia.
"Tenemos mucha cooperación con Suecia y estamos listos para expandir nuestra fuerza aérea gracias al Gripen", ha expresado Zelenski en redes sociales, en un mensaje en el que ha agradecido a otros socios europeos su respaldo para evitar que Ucrania se debilite, en un momento en el que el foco está puesto en Irán.
Condenado a 15 años de prisión por lanzar un cóctel molotov contra un banco en Rusia
La Justicia rusa condenó a 15 años de cárcel a un hombre por lanzar varios cócteles molotov contra una sucursal bancaria, entre otros objetivos, en la región de Primorie, en el Extremo Oriente, informó este viernes el portal opositor Mediazona. Un joven de 24 años fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo por lanzar en diciembre de 2024 un cóctel molotov contra una sucursal bancaria de Sberbank, un edificio administrativo y un vehículo del Ministerio de Emergencias en la ciudad de Bolshói Kamen, en la región de Primorie. La Fiscalía estableció que el hombre actuó por orden de un estafador ucraniano, con quien se comunicó a través de una aplicación de mensajería. Primero le convencieron para que pidiera un préstamo y luego, para que saldara sus deudas, lo enviaron a incendiar una sucursal bancaria y un edificio administrativo. Le enviaron instrucciones sobre cómo preparar un cóctel mólotov y le dieron instrucciones adicionales por teléfono, según el canal de Telegram Mash.
Muere un civil ruso tras un ataque de un dron ucraniano en Bélgorod
Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "A consecuencia del ataque terrorista de un dron del Ejército ucraniano murió un civil", escribió en su canal de Telegram. Según Gladkov, "el dron atacó deliberadamente la motocicleta en la que viajaba en la localidad Yasnie Sori del distrito Belgorodski". "Por desgracia el conductor murió al instante por las heridas recibidas", indicó. Horas antes el gobernador local informó que dos personas resultaron heridas a consecuencia de bombardeos de la artillería ucraniana contra varias localidades.
Ucrania dice haber alcanzado una refinería en el sur de Rusia
Ucrania alcanzó durante la madrugada del jueves la refinería rusa de la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según afirmó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado publicado en sus redes sociales. La nota castrense ucraniana dice haber registrado impactos en los objetivos que provocaron incendios en la infraestructura. “Se está estableciendo la magnitud de los daños”, agrega el comunicado. Según el Estado Mayor ucraniano, la refinería de Tuapsé tiene un papel importante para el abastecimiento con combustible del Ejército ruso y procesa al año unas 12 millones de toneladas de petróleo.
Rutte insiste en mantener la ayuda a Ucrania para que pueda "intimidar" a Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de "intimidar" a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022.
"Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia", declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis.
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