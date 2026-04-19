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Un candidato prorruso y euroesceptico gana las elecciones legislativas en Bulgaria

Rumen Radev logró un 39% de los votos, con los que no podrá gobernar en solitario

Rumen Radev.

Rumen Radev. / EP

EFE

Sofía

El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con hasta el 39 % de los votos, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario, según los primeros sondeos a pie de urna.

Según la encuesta de la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación creada por Radev después de dimitir como jefe de Estado en enero, habría obtenido el 37,5 % de los votos, mientras que la empresa demoscópica Trend le da incluso el 39,2 %.

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Radev, un antiguo general, ha atraído a un electorado desencantado con la política con un lenguaje contra la corrupción y contra la carestía en el país más pobre de la Unión Europea (UE), que ha tenido siete primeros ministros diferentes en los últimos cinco años.

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