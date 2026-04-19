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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final

Irán afirma que sus negociaciones con EEUU priorizan el fin de la guerra pero Trump plantea hacerse con el material nuclear iraní

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán / Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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