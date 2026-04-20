Carlos Baute se disculpa por gritar "¡Fuera la mona!" a Delcy Rodríguez y dice que no es racista: "Me dejé llevar por la emoción"

El cantante Carlos Baute se ha disculpado este lunes por gritar "¡Fuera la mona!" en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto en Madrid protagonizado por la opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado. "Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclor, de la unión, estudié el folclore venezolano y siempre he defendido sus valores y he luchado contra la injusticia. Por eso quiero ser muy claro y determinante: no soy una persona racista, no soy racista, ni creo en el insulto como camino", ha asegurado Baute en sus redes sociales.

El cantante ha querido disculparse "por las formas", pero no por sus valores ni por lo que representa. "Y mucho menos por lo que pienso", ha dicho en un mensaje de texto acompañado de un vídeo en el que ahonda en lo ocurrido. "Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien. No creo en el insulto como camino", ha explicado en el texto, mientras que en el vídeo ha añadido que simplemente se dejó llevar por los cánticos que iniciaron "miles y miles de personas".

"Me dejé llevar por la emoción de ese cántico, sin medirlo", ha argumentado Baute, que ha recordado que han sido "muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad en Venezuela". También ha rechazado las acusaciones de racista que le han lanzado desde algunos medios de comunicación y desde las redes sociales.

Para Baute, un momento puntual como el del sábado no define quién es ni lo que ha construido a lo largo de su vida. "Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo", ha insistido el cantante, para quien lo más importantes es que se celebren elecciones en su país y que haya democracia.

Tras el acto celebrado el pasado sábado en la madrileña Puerta del Sol, María Corina Machado expresó en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición. "¡Fuera mona!", en referencia a Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, que repitió el mismo lema en al menos dos ocasiones.

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"Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos", agregó Machado.