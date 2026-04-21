Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

Al menos seis heridos en ataques de Israel contra el sur del Líbano pese al alto el fuego

Al menos seis personas resultaron heridas este lunes en un ataque del Ejército de Israel contra una localidad del sur del Líbano, una zona que el Estado judío ha seguido golpeando pese a la entrada en vigor la semana pasada de un alto el fuego en el país mediterráneo, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que seis personas resultaron heridas como consecuencia de un "ataque enemigo israelí" dirigido contra la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en el distrito meridional de Nabatieh, sin aportar más detalles.