Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

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Militares en Islamabad, donde podrían retomarse las negociaciones entre EEUU e Irán.

Militares en Islamabad, donde podrían retomarse las negociaciones entre EEUU e Irán. / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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