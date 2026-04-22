Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores CastellónAtropello en CastellóMacroestafa inmobiliaria CastellónAdmisión colegios CastellónMultinacional mueble Vila-realAgenda de la semanaCambio de matrícula
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

El embajador permanente de Irán ante la ONU ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que EEUU levante el bloqueo

Una bandera de Irán sobre un edificio de Teherán dañado por los bombardeos.

Una bandera de Irán sobre un edificio de Teherán dañado por los bombardeos. / Shadati / Xinhua News / Europa P / Shadati / Xinhua News / Europa P

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents