Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Casa Blanca niega que Trump haya puesto un plazo a Irán para llegar a un acuerdo

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Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles.

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles. / WAEL HAMZEH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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