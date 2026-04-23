Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Casa Blanca niega que Trump haya puesto un plazo a Irán para llegar a un acuerdo

Trump no ha puesto ningún plazo a Irán para el acuerdo, según la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informó este miércoles la Casa Blanca.

"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: "En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)".