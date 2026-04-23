Carol Guzy gana el World Press Photo por la la instantánea de una familia separada por agentes migratorios de EEUU

El desgarro de una familia ecuatoriana por su separación a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU ha llevado a una instanténea de la estadounidense Carol Guzy, de 70 años, a convertirse en Foto del Año premiada con el World Press Photo. La fotografía, esencia de las consecuencias de las duras políticas migratorias de Donald Trump, fue publicada por el diario 'Miami Herald'.

Luis, un inmigrante ecuatoriano sin antecedentes penales según su familia, es detenido por el temido ICE tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto del 2025. Su esposa y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, "quedan desconsolados" -según describe el jurado- tras la detención del "único sustento del hogar" familiar y enfrentándose a "dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional".

La fotografía fue tomada en uno de los pocos edificios federales estadounidenses donde se permitió el acceso a periodistas gráficos, en un pasillo donde Guzy y otros fotógrafos documentaron durante días las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales. Los expertos que han otorgado el premio aseguran que la imagen no refleja un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen "de buena fe" con los procedimientos legales.

"Dignidad y resiliencia"

"Muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia", argumentó la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratoria que "ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas".

Por su parte, Guzy subrayó que el reconocimiento pone el foco en "el sufrimiento de innumerables familias", pero también en su "dignidad y resiliencia", y afirmó que el premio pertenece a las personas retratadas.

La imagen ganadora forma parte de un reportaje más amplio sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado hace dos semanas en la categoría regional de Historias de América del Norte y Central.

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Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en la Franja de Gaza y la lucha por la justicia de mujeres indígenas en Guatemala.