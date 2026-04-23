Guerra en Oriente Próximo
Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
Washington
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