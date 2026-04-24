EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Varias ONG tachan de inconstitucional que Delcy Rodríguez anuncie el "fin" de la amnistía Varias ONG rechazaron este jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el "fin" de la amnistía, al considerar esta decisión como "arbitraria e inconstitucional", ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad. "Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando", manifestó Provea en su cuenta de X.

Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela "llega a su fin" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales. La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

Una ONG venezolana documentó 122 ataques contra defensores de DDHH en el primer trimestre de 2026 En Venezuela se registraron 122 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2026, un 48 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 236 casos, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). "Estos hechos evidencian la continuidad de una política sistemática de criminalización, represión y control social, dirigida a restringir y sancionar el derecho a defender, promover y exigir derechos humanos", señaló la organización en el boletín publicado en su página web.

Sheinbaum designa un nuevo embajador en EE.UU. en medio de las tensiones bilaterales Sheinbaum anunció este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador en Estados Unidos, en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EE.UU. y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump. Lazzeri "tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos", destacó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. El embajador propuesto, de 42 años y actual director de las entidades públicas Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, fue anteriormente jefe de gabinete en la Secretaría (ministerio) de Hacienda durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

México niega un "conflicto" con EE.UU. por pedir una explicación sobre el operativo antidroga La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que no pretende generar un "conflicto" con Estados Unidos tras exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua (norte), donde murieron dos estadounidenses y dos mexicanos. "No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El presidente de Cuba dice que la isla "debe prepararse para una posible guerra" con EEUU El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que la isla "debe prepararse para una posible guerra" con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington "intente agredir" a Cuba, tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país "caerá". "Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", ha declarado el mandatario cubano durante una en entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.

El embajador de Cuba en España denuncia el "despiadado" bloqueo de EEUU contra su país El embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, ha denunciado el "incremento del despiadado bloqueo contra Cuba" del que ha responsabilizado al Gobierno de Estados Unidos, con un "cerco petrolero" que da una "dimensión totalmente diferente" a la situación de las últimas seis décadas. Momentos antes de recibir de manos de Izquierda Unida el III Premio Villalar, en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde se conmemora el Día de Castilla y León, Medina ha explicado que la situación energética de la isla es límite por el hecho de que en los últimos cuatro meses sólo un buque petrolero, enviado por Rusia, ha podido llegar a Cuba.

El mayor apagón de este miércoles en Cuba dejará sin corriente a la vez al 34 % de la isla Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este miércoles, cortes que dejarán a hasta un 34 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE. El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico pero las mayores afectaciones eléctricas diarias en las últimas jornadas han alcanzado entre el 30 y 40 % frente a un promedio por encima del 60 % reportado anteriormente.

El PP acusa a Sánchez de querer que María Corina Machado lo blanqueara La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, lo blanqueara durante su visita a España. Álvarez de Toledo lo ha hecho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, donde ha preguntado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si "China es una dictadura", un país "sin elecciones, sin partidos y sin libertad", que, ha dicho, es "su modelo para España".