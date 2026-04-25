Guerra en Oriente Próximo
Netanyahu ordena atacar "con contundencia" a Hizbulá en el Líbano
Agencias
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" en el Líbano. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano", dijo su oficina en un breve mensaje.
El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.
Hizbolá ha confirmado estos ataques, principalmente contra las tropas israelíes en suelo libanés con el argumento de que habían incumplido el alto el fuego. Líbano e Israel acordaron este jueves extender el frágil alto el fuego por tres semanas más, tras un segundo encuentro auspiciado por Estados Unidos.
Seis muertos en el sur del Líbano
El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país. "Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos", indicó el ministerio en un comunicado.
Poco después, el mismo ministerio anunció que "un bombardeo aéreo del enemigo israelí contra la localidad de Safad al Battikh, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un saldo de dos personas muertas y 17 heridas".
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