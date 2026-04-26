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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"
Teherán afirma haber propuesto a Pakistán un “marco viable” para poner fin al conflicto con EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Destrucción económica, protestas sociales y más represión: el escenario de posguerra en Irán si se mantiene el régimen
Mehdi Farid, de unos 60 años, fue hasta 2023 funcionario público iraní, pero ahora su apariencia es muy distinta: vestido de azul marino, de presidiario, barba larga y blanca, micrófono plantado delante y, sobre todo, un hilo de voz agudo, asustado, que le sale más a su pesar que por convicción. "Me dieron una dirección de IP, y a través de ella me conectaba a sus servidores y les pasaba información", explica en una entrevista publicada por la televisión pública iraní, Farid. se trata de algo común en Irán: muchos de los condenados por espionaje en el país persa son puestos ante las cámaras en sus confesiones. (Seguir leyendo)
Irán ejecuta a un condenado por pertenecer al grupo opositor armado Yeish al Adl
Irán ejecutó este domingo a un hombre condenado por ser miembro del grupo opositor armado Yeish al Adl, que Teherán considera una organización terrorista, y llevar a cabo ataques contra fuerzas de seguridad, en la que es la séptima ejecución anunciada en el país en una semana.
El hombre, identificado como Amer Ramash, fue ejecutado después de que su sentencia de muerte fuera confirmada por el Tribunal Supremo de Irán, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Irán cuestiona el compromiso diplomático de EEUU debido a "retórica amenazante"
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a lo que consideró una "retórica amenazante" por parte de Washington.
El mandatario iraní hizo esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le agradeció por el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad, según reseñó este domingo la agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria.
Trump intenta arrancar a Irán un acuerdo nuclear que Obama ya logró y él rompió
Las negociaciones para lograr el acuerdo nuclear con Irán de 2015 fueron tan delicadas que las conversaciones preparatorias entre los enviados de Washington y Teherán se realizaron en el más absoluto secreto en Omán. Los delegados usaban entradas laterales y ascensores de servicio en los hoteles donde se reunían y llegaban en aviones militares para evitar ser detectados. (Seguir leyendo)
Trump dice tras cancelar el viaje de sus enviados a Pakistán que Irán hizo una nueva propuesta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán. "Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington.
El ministro de Exteriores de Irán aterriza en la capital de Omán tras su visita a Pakistán
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este sábado a la capital omaní, Mascate, procedente de Islamabad, donde mantuvo intensas conversaciones con las máximas autoridades paquistaníes sobre el conflicto con Estados Unidos, informaron medios árabes e iraníes.ٍ Araqchí tiene previsto reunirse con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, quien había mediado y actuado como interlocutor entre EEUU e Irán sobre el conflicto por las actividades nucleares iraníes antes del inicio de la guerra a finales de febrero. Las autoridades y los medios oficiales omaníes no se refirieron al contenido de la visita del ministro iraní, si bien el propio Araqchí dijo este viernes en X que forma parte de una gira le llevará también a Rusia, además de Pakistán, para "coordinar estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y consultar sobre la situación regional".
Al menos seis muertos y 17 heridos en nuevos ataques de Israel en Líbano
Al menos seis personas murieron y 17 resultaron heridas este sábado en nuevos ataques israelíes contra localidades del sur de Líbano, con lo que asciende a cerca de 2.500 el número de víctimas mortales por la ofensiva israelí en el país mediterráneo en las últimas siete semanas. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia de Líbano, del Ministerio de Salud Pública, cuatro personas murieron en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en la ciudad de Yahmar al Shaqif, en la región de Nabatieh.
Netanyahu acusa a Hizbulá de violar el alto el fuego y ordena atacar "con contundencia" al grupo proiraní
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" al grupo chií Hizbulá e Líbano. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano", dijo su oficina en un breve mensaje. El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.
Donald Trump suspende el viaje a Pakistán de los enviados para negociar con Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cancelado este sábado el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad, donde estaba previsto que retomasen las negociaciones con Irán.
El presidente de Irán pide a los ciudadanos del país reducir el consumo eléctrico
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha emplazado este sábado a la población a reducir el consumo eléctrico ante las amenazas de ataques de Estados Unidos e Israel sobre las centrales eléctricas iraníes. "Los enemigos están atacando nuestra infraestructura e intentando que nos rindamos fomentando el malestar de la gente y convertir ese malestar en descontento", ha apuntado Pezeshkian, según recogen los medios iraníes. Por ello pide "no permitir que aumenten las condiciones para el malestar". "Por ahora no necesitamos hacer sacrificios, pero necesitamos controlar el consumo", ha apuntado. "En lugar de encender diez luces en casa, emplead dos luces. ¿Qué problema habría en ello?", ha planteado el mandatario iraní.
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