Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Irán ejecuta a un condenado por pertenecer al grupo opositor armado Yeish al Adl

Irán ejecutó este domingo a un hombre condenado por ser miembro del grupo opositor armado Yeish al Adl, que Teherán considera una organización terrorista, y llevar a cabo ataques contra fuerzas de seguridad, en la que es la séptima ejecución anunciada en el país en una semana.

El hombre, identificado como Amer Ramash, fue ejecutado después de que su sentencia de muerte fuera confirmada por el Tribunal Supremo de Irán, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.