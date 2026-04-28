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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un ataque ucraniano incendia una refinería rusa
Un ataque ucraniano a la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, generó hoy un incendio tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado, según informaron las autoridades locales. "En Tuapsé, debido a la caída de fragmentos de un dron, se desató un incendio en la refinería. No hay víctimas", informó en Telegram la Administración de la región de Krasnodar.
Rusia prohibirá enviar al frente a operadores de drones para no ahuyentar a estudiantes
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que enviará una circular al Ejército en la que se prohibirá terminantemente enviar al frente a los operadores de drones, muchos de los cuales son jóvenes.
El objetivo de la medida es "incrementar" el cumplimiento del reglamento de servicio en las unidades de drones por parte de los comandantes, aseguró Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas, según informaron las agencias locales.
Según el documento del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que será enviado a finales de este mes de abril, los operadores de drones sólo podrán ser empleados en el Ejército en virtud de los contratos que hayan firmado.
Rusia convoca al embajador alemán por una reunión entre un diputado y un líder separatista checheno
El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este lunes al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, en protesta por una reunión celebrada en Kiev entre el diputado conservador alemán Roderich Kiesewetter y Ajmed Zakayev, figura separatista chechena buscada por Rusia por cargos de terrorismo.
"El miembro alemán del Parlamento acogió con beneplácito las actividades antirrusas de los terroristas de esta organización, que participaron activamente en operaciones de sabotaje en las regiones de Belgorod y Kursk, y les pidió que cooperaran activamente con Alemania", ha detallado la cartera en un comunicado.
Asimismo, ha acusado a la organización --cuyos miembros luchan actualmente junto a las fuerzas ucranianas-- de "reclutar a rusos que residen en Alemania para llevar a cabo operaciones destinadas a desestabilizar la situación sociopolítica" en Rusia.
Rusia condena el ataque a la central de Zaporiyia: "Es evidente que Ucrania no valora la seguridad nuclear"
El Gobierno de Rusia ha condenado este lunes el ataque atribuido a Ucrania sobre instalaciones de la central de Zaporiyia, en el que ha muerto uno de sus empleados, y ha señalado que se trata de una muestra del desinterés del "régimen de Kiev" por la seguridad nuclear, jaleada por sus socios europeos con préstamos millonarios.
"La tragedia ocurrida es un ejemplo de adónde se dirigen estas inversiones", ha afeado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha expresado su condena por esta "atrocidad" que ha matado a una persona, a quien ha elogiado su profesionalidad a pesar de las "amenazas" del Ejército de Ucrania.
"Es evidente que Ucrania tiene una visión diferente, dejando claro que no valora la seguridad nuclear", ha reprochado Zajarova, que también ha dirigido sus críticas hacia quienes justifican "las aventuras nucleares" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según recoge un comunicado de Exteriores.
La idea de una adhesión limitada a la UE genera poco entusiasmo en Ucrania
La posibilidad de una adhesión limitada o "simbólica" de Ucrania a la Unión Europea (UE) genera inquietud en el país invadido, donde el ingreso pleno en el club comunitario cuenta con un amplio apoyo en la sociedad y se considera un pilar fundamental de un posible acuerdo de paz con Rusia.
El cambio del Gobierno en Hungría tras la derrota de Viktor Orbán, aliado de Moscú, abre el camino hacia el desbloqueo de las negociaciones de adhesión entre Kiev y la UE.
En el Consejo Europeo informal de Chipre del pasado viernes, el canciller alemán, Friedrich Merz, planteó abiertamente la posibilidad de otorgar a Ucrania un proceso de adhesión por etapas al bloque comunitario, ya que un ingreso inmediato no es posible.
Rusia amplía la lista negra de funcionarios de la UE tras nuevo paquete de sanciones
Rusia amplió este lunes la lista negra de funcionarios europeos que tienen prohibida la entrada al país en respuesta a la aprobación por parte de Bruselas del vigésimo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania, según informó la diplomacia rusa.
"En el marco de la reacción a las decisiones ilegales de la UE la parte rusa amplió considerablemente la lista de representantes de instituciones europeas, los Estados miembros de la UE y varios países europeos alineados con las políticas antirrusas de Bruselas, a quienes se les prohíbe la entrada a nuestro país", indicó el Ministerio de Exteriores en su portal oficial.
Polonia creará un "ejército de drones" con Ucrania para blindar el espacio aéreo europeo
El primer ministro polaco, Donald Tusk, presentó este lunes un plan estratégico para desarrollar una "ejército de drones" de última generación que aprovecha la experiencia bélica de Ucrania a fin de fortalecer la seguridad del espacio aéreo de Polonia y la Unión Europea (UE) frente a la agresión rusa.
El proyecto, anunciado durante la conferencia "Camino hacia la Reconstrucción de Ucrania", un evento celebrado en Rzeszów (este), busca, según Tusk, dar "un salto tecnológico sin precedentes" en el desarrollo de drones de combate gracias "al saber hacer técnico y las competencias en drones de nuestros amigos ucranianos".
Muere un empleado de la central nuclear de Zaporiyia tras un ataque de dron ucraniano
Un empleado de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y controlada por Rusia desde marzo de 2022, murió hoy tras el ataque de un dron ucraniano contra un taller de transporte de la planta.
"Hoy, a consecuencia del ataque de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el taller de transporte de la central nuclear de Zaporiyia, murió un conductor", escribió la administración de la planta en la red de mensajería rusa MAX.
Kaláshnikov entrega al Ejército ruso la primera gran partida este año de AK-12
El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, entregó este lunes a los militares rusos que combaten en Ucrania la primera partida de fusiles automáticos AK-12 de este año.
"Kaláshnikov entregó la primera gran partida de fusiles automáticos AK-12 modelo 2023 para el contrato estatal de Defensa", señaló la empresa en su canal de Telegram, sin puntualizar el volumen de la entrega.
La Policía rusa mata a dos individuos que preparaban atentado contra compañía petrolera
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo hoy haber mataron a dos hombres que supuestamente preparaban en la república de Komi un atentado contra una compañía petrolera por encargo de Ucrania.
Los agentes del FSB mataron a los sospechosos cuando estos ofrecieron resistencia armada en la ciudad de Ujtá, unos 1.500 kilómetros al noreste de Moscú, señala el comunicado oficial.
Los presuntos terroristas, siguiendo las instrucciones de los servicios secretos ucranianos, pensaban "volar por los aires" una de las compañías de la industria petrolera regional con la ayuda de un dron equipado con un artefacto explosivo casero.
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