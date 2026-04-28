Macron presiona a Andorra para que acepte el acuerdo de asociación con la UE: "De lo contrario la puerta se cerrará"

Siete años después de su última visita oficial y en un contexto regional cambiante, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha recalado esta semana en Andorra con dos objetivos: apoyar la modernización económica, social y europea del principado y reafirmar el singular histórico vínculo entre ambos territorios. Pero también ha aprovechado su visita para lanzar un aviso: si no respalda el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) podría perder una oportunidad y ver bloqueada una nueva negociación durante años.

Durante un discurso ante autoridades y ciudadanos en la Plaça del Poble de Andorra la Vella, Macron ha defendido el acuerdo con la UE como una vía para garantizar el futuro de Andorra sin renunciar a su identidad, advirtiendo que, de lo contrario, “la puerta se cerrará". "Replegarse sería renunciar a muchas posibilidades", ha avisado. "Les digo con toda sinceridad que la Comisión Europea y todos los que han trabajado durante años para alcanzar este acuerdo ahora firmado dirán: 'Estamos hartos de esta gente'", ha añadido.

Este acuerdo tiene como objetivo permitir al principado participar en el mercado único sin ser miembro de la UE. El texto aún debe completar su tramitación a nivel europeo antes de que se plantee a la ciudadanía del Principado.

La despenalización del aborto, el gran reto de Andorra

Durante el viaje, Macron ha recorrido diversos proyectos de la zona, como el polígono industrial de Occitanie Geotex, con el fin de apoyar espacios relacionados con la transición ecológica a través de alianzas energéticas franco-andorranas. Además de hacer una parada en el hospital de Ariege para "abordar la cuestión de los derechos de la mujer, un tema particularmente delicado en un país donde el aborto sigue siendo ilegal".

Macron ha instado este martes a las autoridades de Andorra a "avanzar" hacia la despenalización del aborto, una medida "que muchos reclaman". "Espero que este debate progrese y nos permita responder a una demanda que escucho", ha manifestado durante su discurso. "Su gobierno ha presentado una propuesta para avanzar. Me parece proporcionada".

Está previsto que el avance se produzca a finales de este año, según reconoció recientemente el propio presidente andorrano, Xavier Espot, al tratarse de "una demanda presente en la sociedad". Andorra, junto con el Vaticano, es el único Estado de Europa que prohíbe completamente el aborto, incluso en casos de violación, incesto, peligro para la madre o enfermedad fetal. Esta práctica es punible con prisión tanto para las mujeres como para los médicos que lo practican, aunque nunca se han celebrado juicios al respecto.

Protesta por el previo de la vivienda

El inicio de su discurso ha sido un tanto accidentado. Cientos de personas han acogido a Macron y Espot al grito de "ni gente sin casa, ni casas sin gente", en protesta por la creciente crisis de la vivienda que sufre Andorra. Lejos de esquivar la tensión, Macron ha incluido este problema en su discurso: "Sé que el desafío de alojamiento es la principal preocupación de los andorranos, como la del resto de países".

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"Es verdad que, el crecimiento económico de los últimos años, la especulación realizada por algunos, y ahora ya regulada, ha conducido al aumento de los precios de la vivienda. Se que vuestro gobierno trabaja en ello, y quiero felicitarle por su compromiso a la hora de combatir este problema que hasta ahora no existía. Es siempre difícil cambiar las reglas y construir un sistema que permita un mercado más accesible", ha añadido.