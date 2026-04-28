Trump y Carlos III se deshacen en halagos mutuos y reivindican los lazos entre EEUU y el Reino Unido: “A pesar de las discrepancias, permanecemos unidos”

La visita de Estado de Carlos III de Inglaterra a Estados Unidos está cumpliendo por ahora con su principal cometido: el de engrasar unas relaciones bilaterales en horas bajas. El monarca, acompañado de la reina Camila, ha sido recibido este martes en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por su esposa, Melania, en unos actos marcados por los halagos mutuos y por la reivindicación de los lazos históricos entre Estados Unidos y el Reino Unido en el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano. Trump ha aparcado, al menos temporalmente, los ataques contra su aliado histórico mientras que el rey ha hecho un llamamiento a la unidad en un simbólico discurso en el Capitolio.

Han pasado más de tres décadas desde la última vez que un monarca británico se dirigió al Congreso estadounidense. Lo hizo Isabel II en 1991, en un momento en el que la alianza entre los dos países gozaba de buena salud. Una situación muy distinta a la actual, marcada por los repetidos ataques de Trump contra los países europeos por su negativa a participar en la guerra en Irán, por su baja inversión en defensa y por una balanza comercial que considera injusta. En este contexto, Carlos III ha tratado de recordar a Washington quiénes son sus aliados con un discurso conciliador y contundente a partes iguales.

“Los retos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes como para que una sola nación pueda asumirlos por sí sola. En este entorno impredecible, nuestra alianza no puede dormirse en los laureles ni dar por sentado que nuestros principios fundamentales perdurarán por sí solos”, ha alertado el monarca, en un discurso supervisado cuidadosamente por el Gobierno británico. “Sean cuales sean nuestras diferencias, sean cuales sean los desacuerdos que podamos tener, estamos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia”.

Alianza histórica

Carlos III ha hecho mención a los lazos históricos entre los dos países y ha recordado los logros que han alcanzado de forma conjunta, al mismo tiempo que ha puesto en valor el apoyo del Reino Unido a Estados Unidos en los momentos de necesidad. Un mensaje que parecía dirigirse directamente a Trump y a sus ataques contra la OTAN. “Hemos respondido juntos a la llamada, tal y como nuestros pueblos han hecho durante más de un siglo, codo con codo, a lo largo de dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y otros momentos que han marcado nuestra seguridad común”.

El Ejecutivo laborista ha jugado la carta de la monarquía para destensar la relación con un Trump que ha sido especialmente crítico con Starmer en los últimos meses. Esta estrategia parece haber surtido efecto, a juzgar por los repetidos elogios que el presidente estadounidense ha lanzado al Reino Unido en la recepción a los reyes en la Casa Blanca unas horas antes. "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos. Compartimos las mismas raíces, hablamos el mismo idioma, defendemos los mismos valores y, juntos, nuestros soldados han defendido la misma civilización extraordinaria bajo dos estandartes de color rojo, blanco y azul”, ha asegurado el republicano.

Visita de Estado

Poco después de la recepción en los jardines de la Casa Blanca, el líder estadounidense ha mantenido un encuentro con Carlos III en el despacho Oval, tras el que ha vuelto a lanzar alabanzas al monarca. “Es una persona fantástica. Son personas increíbles y es un verdadero honor”. Los repetidos halagos y las buenas palabras han tranquilizado a la delegación británica, preocupada por una posible salida de tono de Trump que pudiera avergonzar a los reyes.

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Tras el banquete de Estado de este martes, Carlos y Camila se desplazarán este miércoles a Nueva York para conmemorar el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre y posteriormente viajarán a Virginia, donde se reunirán con residentes locales y con miembros de la comunidad apalache. La visita concluirá el jueves con un acto de despedida en la Casa Blanca con el que los reyes esperan culminar una jugada diplomática que ya parece estar dando sus frutos.