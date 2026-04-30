Antes muerto que capturado: Corea del Norte aplica en Ucrania su doctrina para que sus soldados se inmolen cuando las cosas se ponen feas

Antes muerto que prisionero. La reciente inauguración del museo en Pionyang en honor de los soldados caídos en Ucrania glorificó el suicidio y animó al martirio. Aquellos que "sin ninguna vacilación eligen volarse a sí mismos por los aires o participar en un ataque suicida para defender el gran honor", aclaró Kim Jing-un, "son héroes". Ofreció más ditirambos: "Su sacrificio sin esperar ningún premio, su entrega sin esperar ninguna recompensa, son la definición de la grandeza de nuestro Ejército".

Unos 15.000 soldados norcoreanos ayudaron a que Rusia reconquistara Kursk. Murieron entre 2.000 y 6.000, según las fuentes. Ninguno merece más honor que los que evitaron su inminente captura matándose con sus propias granadas y rifles. No hay pruebas de órdenes oficiales que empujen al suicidio pero los indicios se amontonan. Los soldados ucranianos han descrito escenas de inmolaciones individuales y grupales. Al régimen le inquieta que sus prisioneros revelen información sobre las tropas de élite al enemigo y el oprobio de la deserción tras la captura. Algunas fuentes sostienen a los soldados norcoreanos se les informa de que dejarse capturar equivale a un acto de traición.

Si esas eran las órdenes, al menos dos soldados las desoyeron. Fueron capturados por Kiev y un vídeo de tres minutos los mostraba confundidos y desamparados, a miles de kilómetros de su hogar, sin hablar ni una palabra de ruso, ucraniano ni inglés. Aseguraba uno que creía que era destinado a unas maniobras militares y se sorprendió cuando se vio en una guerra. Otro decía que Ucrania es bonita y no quería regresar a su país. Es la clase de situaciones que Pionyang quiere evitar. Lamentaba uno seguir vivo: "Todos los demás se volaron por los aires. Yo fallé", decía a la cámara. Sobre su destino se debatió. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso un canje de prisioneros a Kim Joung-un. Es dudoso que fueran recibidos con serpentinas en Pionyang.

Memorandos

"Durante décadas hemos tenido evidencias de que soldados y espías habían recibido órdenes de suicidarse. Ha vuelto a pasar en Ucrania. Lo han dicho sus soldados, no es un acto de propaganda", señala Ramón Pacheco, profesor de Relaciones Internacionales del King College londinense y experto en Corea del Norte. Alude también a las audaces y frecuentes incursiones de sus tropas en Corea del Sur a través de túneles secretos bajo la frontera, con las que incluso llegaron a los aledaños de la Casa Azul o sede presidencial, y que acababan en inmolaciones si se veían rodeados.

Los servicios de inteligencia surcoreanos ya informaron el pasado año de que habían encontrado memorandos en los soldados fallecidos que apuntaban a esas órdenes. Un acto propagandístico celebrado el verano pasado tras la victoria en la campaña de Kursk las había sugerido. Fueron dos horas de conciertos y discursos, aderezadas con el previsible culto a la personalidad de Kim Jong-un, y la más entusiasta exaltación del suicidio con turbadores episodios, según el análisis de la publicación NK News.

Pastillas de cianuro

Así se explicó que Kim Hak Chol, de 32 años, gritó a los compañeros que pretendían rescatarle tras ser herido por un dron que se concentraran en cumplir la misión y "murió heroicamente disparándose en la cabeza con su rifle automático". Que Pak Chung Guk, de 18 años, pidió que nadie se acercase y "con coraje detonó su granada tras ser herido en sus piernas y brazos por el fuego enemigo". Que 11 miembros de un comando "gritaron '¡larga vida a la patria!' y detonaron sus granadas tras sufrir graves heridas cuando ya agotaban sus municiones". Que un soldado "bloqueó las balas de una ametralladora con su propio cuerpo para salvar a sus camaradas".

Noticias relacionadas

Es sabido que sus espías y terroristas suelen llevar pastillas de cianuro escondidas por si las cosas se ponen feas. "¿Puedo fumar?", preguntó Kim Sung-il, veterano y legendario agente. "¿Y yo?", le secundó la joven Kim Hyun-hui. Un avión con 115 personas a bordo había explotado horas antes sobre el mar de Andamán. Estaban detenidos en una sala del aeropuerto de Bahrein después de que la policía detectara sus pasaportes japoneses falsificados. El primero se llevó un cigarrillo a la boca y mordió la cápsula oculta en el filtro. El agente que los custodiaba vio sus inmediatos espasmos e instintivamente soltó un manotazo a la segunda. Sólo pudo morder superficialmente la suya, salvó la vida, renegó de su pasado y lo diseccionó en la autobiografía Las lágrimas del alma. En aquella sala de Bahrein, su compañero le había recordado que carecían de alternativa. "Nos espera un interrogatorio y probablemente la muerte. He vivido mucho y ya soy viejo. Pero tú eres muy joven. Lo siento por ti".