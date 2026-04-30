Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa y los implicados en el "secuestro" de niños ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia.

Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados.

"Entre estas personas sancionadas hay funcionarios del sistema estatal ruso, colaboracionistas en el territorio temporalmente ocupado y propagandistas", ha destacado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.