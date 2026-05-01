Detenido un hombre cerca de Lyon por abusar de numerosos menores durante "fiestas de pijamas"

En Francia, un niño es víctima de incesto, violación o agresión sexual cada 3 minutos. Unas cifras que no solo se revelan en los registros, sino también con el constante goteo de noticias en los medios sobre este tipo de crímenes. El último lo ha destapado esta semana el periódico 'Le Monde'. Un hombre de 40 años, vecino de Lucenay, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes cerca del Lyon, ha sido acusado de violar al menos a una treintena de niños de entre 2 y 9 años.

Los rumores empezaron a circular por las calles de esta localidad hace un año, después de que tres estudiantes de cuarto curso relatasen a sus padres las agresiones cometidas por el padre de uno de sus compañeros durante una pijamada. Inmediatamente, Romain R. fue detenido, y horas después, puesto en libertad. Momento en el que aprovechó para intentar suicidarse dejando una nota, en la que reconocía todos los abusos. Una vez en el hospital y fuera de peligro, el agresor volvió a asumir la autoría de los crímenes ante las autoridades, a quienes les indicó donde se encontraban los más de 200 vídeos de una “grave violencia” que grababa durante los abusos.

Desde entonces, los vecinos dicen estar “en shock”. “Ahora cuando hay aniversarios o pijamadas, todo el mundo desconfía un poco de todo el mundo”, reconoce el padre de un alumno a AFP. Sin embargo, no ha sido hasta hace unas semanas cuando se han dado a conocer más detalles del caso, instalando un ambiente asfixiante y de desconfianza en Lucenay.

34 niños de entre dos a nueve años

En el momento de la detención, Romain R., esposo y padre, tenía 40 años y era gerente de producción cinematográfica. Tras los hechos, la familia tuvo que mudarse a otro pueblo, mientras el hombre continúa en prisión preventiva acusado de violación y agresión sexual a menores de 15 años, así como por la grabación y posesión de pornografía infantil.

Según la fiscal de Villefranche-sur-Saone, Laetitia Francart, durante la primera fase de la investigación se han analizado más de 300 imágenes y vídeos grabados por el criminal, y se han descubierto un total de 34 víctimas, aunque no se descarta que existan más, dado el perfil del abusador. A tenor de la larga trayectoria de su perversión, la naturaleza continuada de sus ataques a menores, Romain exhibe una “desviación pedófila característica”, según los expertos psiquiátricos, caracterizada por “fantasías sexuales excitantes sobre niños prepúberes de tres a nueve años, impulsos sexuales y comportamientos de violación reiterados con estrategias para mantener el secreto”, escribe el informe médico, señalando su “peligrosidad criminológica”.

Sobre el pasado de Romáin, él mismo ha reconocido en un texto que escribió en prisión titulado “La historia del niño que fui, cómo fui violado y cómo violé a niños”, cómo sufrió violencia sexual a manos de su primo mayor cuando tenía tan solo entre ocho y nueve años.

Las autoridades no descartan más víctimas

En los cientos de vídeos recuperados por la policía, aparecen menores desnudos, sufriendo escenas de violación o actos sexuales. La mayoría de las víctimas son hijos de amigos y compañeros de clase de sus propios hijos, pero las autoridades insisten en que no todos los menores han sufrido el mismo tipo de abuso.

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El suceso ha generado una gran consternación en la localidad, pero también en Francia, recordando a otros casos recientes, como el del ex cirujano Joel Le Scouarnec, quien violó a más de 300 niños durante décadas. Por eso, las autoridades de la región han creado una unidad y se ha designado una asociación de apoyo a las víctimas para ayudar a las familias. Además, la fiscalía anunció que próximamente se organizaría una reunión con el juez de instrucción encargado del caso.