Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Irán dice que está abierto a la diplomacia si EE.UU. cesa sus "acciones provocadoras"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que la República Islámica está dispuesta a continuar la diplomacia con Estados Unidos si éste detiene “sus acciones excesivas y provocadoras”.

El mandatario mostró su “disposición a continuar el proceso diplomático para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de Irán y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en la región”, según un comunicado de la presidencia iraní.

Pero consideró que la consecución de este objetivo depende "del cese de las acciones excesivas y provocadoras de Estados Unidos”, según la nota.