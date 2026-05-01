Hezbolá recurre a una nueva arma contra el Ejército de Israel: drones de fibra óptica de bajo coste e imposibles de detectar

Hussein está extático. Mientras conduce su taxi por las calles de Beirut, no puede parar de hablar de la última novedad en el campo de batalla. Presume de los nuevos drones que ha empezado a usar Hezbolá como si se tratara del mejor juguete que le han traído los Reyes. "Lo están cambiando todo, son casi imposibles de detectar y los israelíes no se dan cuenta", explica a este diario. El alto el fuego en vigor en el Líbano no ha impedido a ambos bandos, Israel y Hezbolá, renovar su estrategia militar e, incluso, innovar. Estos drones que funcionan con fibra óptica se han convertido, de alguna forma, en el último dolor de cabeza para el Ejército israelí.

"Vienen de la guerra de Ucrania", celebra Hussein. "Aunque los ucranianos ya están enseñando a los israelíes a protegerse frente a ellos", cuenta este taxista, resumiendo los rumores que han llegado a él. Son drones tan pequeños como los más convencionales, pero tienen una diferencia clave. Al no ser pilotados mediante señales GPS ni por control de radio, son completamente indetectables. Como funcionan con fibra óptica, llevan un fino cable que se va desenrollando detrás de ello y que conecta la consola del operador directamente con el dron. Puede llevar hasta dos kilos de explosivos y desplazarse decenas de kilómetros para alcanzar su objetivo.

Por ello, estos nuevos drones se han ensañado especialmente con los soldados israelíes que se encuentran en territorio libanés. Decenas de miles de reclutas y centenares de contratistas siguen arrasando el sur del Líbano con detonaciones de edificios en más de una cincuentena de aldeas fronterizas. También han alcanzado el norte de Israel, pero el mayor daño se ha producido en tierra ocupada que, de momento, se extiende seis kilómetros en el interior del Líbano. Este jueves un soldado israelí murió en el sur del país en un supuesto ataque con dron. Esta semana otro soldado y un contratista civil que trabajaba para el Ministerio de Defensa israelí, probablemente demoliendo casas libanesas, murieron en territorio libanés por una agresión con drones explosivos.

Aunque ni Hezbolá ni el Ejército israelí han confirmado que estas bajas las produjeran los drones con fibra óptica, las autoridades castrenses han reconocido, bajo condición de anonimato, que no saben cómo gestionar esta nueva arma. Así lo han hecho un funcionario israelí y un exfuncionario de seguridad israelí a The New York Times. Las dificultades para interceptar estos drones se deben al hecho de que no son controlados por señales de radio, sino mediantes finos cables de fibra óptica. Tienen el mismo grosor que un hilo dental, haciéndolos casi invisibles. Además, tienen la capacidad de volar a baja altura, a gran velocidad y de forma muy sigilosa. Su detección y su posterior destrucción son casi imposibles antes de que sea demasiado tarde.

Bajo coste

Otra de las grandes ventajas de estos drones es su bajo coste. Según declara a Associated Press Ali Jezzini, periodista especializado en asuntos de seguridad y militares que sigue de cerca las capacidades de Hezbolá, los drones cuestan entre 300 y 400 dólares cada uno, y son fabricados localmente mediante tecnología de impresión 3D, y otros componentes electrónicos fácilmente disponibles. Estos suelen usarse con fines civiles, aunque tienen aplicaciones de doble uso. El cable al que va unido el dron puede extenderse entre 10 y 30 kilómetros. Durante los últimos años, este tipo de armamento ha sido usado por los Ejércitos de Rusia y Ucrania en el conflicto que les enfrenta.

Sin embargo, este tipo de dron no es infalible y tiene algunas debilidades más que los convencionales. El analista militar Nidal Abu Zaid cuenta a Al Jazeera que las carcasas ligeras de vidrio las hacen muy vulnerables a las inclemencias del tiempo, como la lluvia intensa y los vientos fuertes. Además, el delgado cable de fibra óptica puede romperse fácilmente si el dron choca contra un obstáculo físico como un árbol o un arbusto grande. Cortar este fino alambre es una forma de evitar que el dron alcance su objetivo, pero su pequeño tamaño y su corta trayectoria de vuelo lo convierten en una tarea increíblemente difícil.

Soluciones improvisadas

De momento, el Ejército israelí ha optado por improvisar con redes físicas colgadas sobre posiciones y vehículos militares, casas y ventanas. El objetivo es que los drones se enreden en ellas antes de detonar. "Probablemente veremos un aumento en las soluciones tecnológicas, tanto para detectar como para derribar" los drones, declaró este jueves el exasesor de seguridad nacional del Gobierno israelí Eyal Hulata a los periodistas. El temor es que lleguen a las viviendas civiles al otro lado de la frontera. Si el uso de estos drones se extiende, y a falta de una solución sistemática para proteger a la ciudadanía israelí, pueden repetirse las instantáneas que se han registrado en localidades ucranianas de primera línea. Allí los tejados están cubiertos por enormes telarañas compuestas de hebras parecidas al sedal de pesca.

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"Siempre ganaremos porque siempre lucharemos", constata Hussein, consciente de que, con Israel como enemigo, la eficacia de los drones probablemente tenga los días contados. "Pase lo que pase, nosotros siempre lucharemos", defiende. Los medios israelíes han informado de un cambio en las directrices de seguridad en las localidades del norte de Israel, que limitará los encuentros y el sistema educativo a partir de principios de la semana que viene. A su vez, las tropas israelíes no han detenido sus ataques contra el Líbano. Al menos seis personas han muerto este viernes en bombardeos sobre el sur del país. Cuatro de ellas eran miembros de la misma familia en la localidad de Zrariye.