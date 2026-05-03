Altercados en Nueva York tras arrestar agentes del ICE a un hombre en un hospital de la ciudad

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los rostros cubiertos procedieron la noche del sábado a arrestar a una persona en un hospital en Nueva York, lo que motivó que vecinos de Brooklyn salieran a protestar lanzando cubos de basura a la calle, lo que requirió la intervención de la Policía.

Hasta el momento se desconoce quién es el arrestado y por qué el ICE entró al hospital en la comunidad de Bushwick, donde, según muestra un vídeo, había entrado un hombre corriendo mientras era perseguido por un agente de inmigración.

El arresto provocó que decenas de personas salieran a la calle protestando y lanzando basura mientras la policía de la ciudad intentaba aplacar los ánimos. En esos momentos, poco después de las 2.00 de la mañana hora local, dos agentes de ICE salían del hospital llevando a un hombre negro, que se resistía a ser arrestado y era llevado a rastras. En un vídeo se ve cómo el hombre es colocado boca abajo en el suelo, a la entrada del hospital, donde es esposado; en las imágenes se aprecia que lleva la pulsera de hospital que se coloca a los pacientes y que no tenía zapatos.

Uno de los agentes de inmigración "salió apuntando con el arma a todo el mundo", ha señalado un testigo. "Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo", ha afirmado. Mientras los dos agentes permanecían a su lado, la policía intentaba abrirles paso entre los manifestantes, que grababan la escena o seguían arrojando cubos de basura.

El vídeo muestra además el momento en que los agentes levantan al hombre, que sigue resistiéndose y, protegidos por la policía le colocan, con dificultad, en el asiento posterior de un coche mientras se escucha a los agentes ordenar al público que retroceda.

Ciudad santuario

La presencia de la policía ha causado indignación, ya que Nueva York es una ciudad "santuario" o amiga de inmigrantes que no coopera con las autoridades de inmigración, a menos que no haya una orden de arresto autorizada por un juez.

La policía asegura que no ha cooperado y que su presencia allí se debió a que fueron llamados porque la protesta se tornó violenta y bloqueaba el paso del tráfico.

De acuerdo con amNewYork, que cita a la policía, la noche terminó con nueve arrestos y señala además que el vehículo de ICE, que aceleró su paso entre la multitud, atropelló a una persona, pero no se indica su condición de salud.

Igualmente, algunos, entre ellos un policía y un agente, resultaron lesionados con gas pimienta que según la policía fue arrojado por el agente federal, de acuerdo con el diario digital. En el video uno de los agentes que custodia al detenido sostiene un envase negro en sus manos que se cree era gas pimienta.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.