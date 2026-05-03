Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm'

Estados Unidos ha iniciado la cuenta atrás para el primer gran examen al segundo mandato del presidente Donald Trump. En seis meses, el 3 de noviembre de 2026, la convulsa política del magnate republicano afrontará el escrutinio de las urnas en las elecciones legislativas de medio mandato, las conocidas como 'midterm'. En estos comicios está en juego el control de las dos cámaras del Congreso de EEUU (la Cámara de Representantes y el Senado) e, históricamente, la cita se le suele atragantar al partido que ostenta la Casa Blanca.

Si se mantiene la aritmética actual, con una mayoría republicana en las dos cámaras, Trump podrá seguir adelante sin frenos con su agenda política hasta las elecciones presidenciales de 2028. Pero si los demócratas recuperan alguna de las cámaras, podrían bloquear las grandes iniciativas, forzar la parálisis legislativa y, en caso de hacerse con la Cámara de Representantes, poner en marcha un hipotético 'impeachment', el proceso de destitución del presidente.

Además del reparto de escaños, las 'midterm' sirven como termómetro para medir el descontento con la política del presidente. A seis meses vista, Trump atesora un nivel récord de impopularidad, con un grado de desaprobación entre el electorado cercado al 60%.

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En las elecciones legislativas se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, cuyos diputados son elegidos cada dos años, y 35 de los 100 escaños del Senado, donde cada senador es elegido para un mandato de seis años. La mayoría republicana en la Cámara baja muy endeble: el partido de Trump tiene justo los 218 escaños que otorgan la mayoría absoluta, por lo que perdería el control solo con retroceder un diputado. En el Senado, el reparto de escaños es de 53 republicanos y 47 demócratas.

A seis meses para las 'midterm', las encuestas reflejan una tremenda igualdad entre republicanos y demócratas, con un buen puñado de escaños todavía en disputa en ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios de comunicación y portales especializados en demoscopia sitúan a los demócratas más cerca de la mayoría absoluta, aunque hay al menos una quincena de diputados aún en liza.

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Por el contrario, los sondeos sobre el Senado dan mayores esperanzas a los republicanos de mantener el control de la Cámara alta. Hay que tener en cuenta que los republicanos pondrán en juego en las 'midterm' más senadores que los demócratas. En concreto, de los 35 escaños que se renovarán, 22 son republicanos y 13 son demócratas. De los 65 escaños que no se renovarán, los demócratas tienen 34 y los republicanos, 31.

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Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, para lo cual solo necesitarían un escaño más de los que tienen ahora, podrán decidir qué leyes se debaten en el Congreso, lo que dejaría fuera del alcance de Trump cualquier iniciativa de envergadura, y pasarían a presidir los comités de la Cámara baja, algo que les permitiría, por ejemplo, impulsar investigaciones contra el presidente. Si los republicanos pierden el Senado, los demócratas podrán vetar las nominaciones judiciales de Trump, limitar su política exterior y presidir también los comités de la Cámara alta.

En el caso del 'impeachment', la Constitución de EEUU explicita que es la Cámara de Representantes la única que puede iniciar el procedimiento, mientras que el Senado se ocupa del juicio político en sí mismo. En 2020, durante el primer mandato de Trump, los demócratas usaron su mayoría en la Cámara baja para activar el proceso de destitución, pero la mayoría republicana en la Cámara alta facilitó la absolución del presidente.

El 3 de noviembre también habrá elecciones en 36 estados para elegir a sus gobernadores y renovar sus parlamentos y cargos fundamentales para el proceso electoral. Los resultados de estas votaciones podrían tener una importancia vital porque el partido que controle a los secretarios de estado y los fiscales generales jugará un papel decisivo en la certificación de las presidenciales de 2024.