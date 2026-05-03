Nicola Procaccini, presidente de los Conservadores y Reformistas de la UE: "Sánchez comete un error comprando gas a Rusia"

Nicola Procaccini (Roma, 1976) es eurodiputado de Hermanos de Italia y copresidente del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo. Esta semana, ha cargado contra Pedro Sánchez en varias ocasiones. "España es el mayor financiador de los esfuerzos de guerra de Rusia en Ucrania" y "acaba de superar a Hungría como importador de gas", ha esgrimido. El presidente español se ha convertido en un fenómeno para la oposición italiana, y ahora parece estar por ello en el punto de mira político de Giorgia Meloni y su partido.

Procaccini habla con EL PERIÓDICO y el diario El Confidencial de este y otros asuntos de actualidad en un receso del Pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Hoy [por el miércoles] se han debatido aquí en Estrasburgo las medidas de la UE contra la crisis que parece avecinarse por la guerra contra Irán. ¿Tiene Europa un plan?

La Unión Europea está siendo demasiado débil. Se repite la narrativa habitual, desconectada de la realidad especialmente sobre la cuestión energética: tenemos que producir energía por nosotros mismos, no solo comprar energía fuera. Las renovables son obviamente una forma importante de producir energía. Pero la energía solar o la eólica son demasiado inestables y no tenemos la cadena de suministro necesaria, especialmente para las baterías. Deben ser solo una pieza del puzle: necesitamos renovables, pero también combustibles fósiles y energía nuclear.

¿El problema es depender de fuera?

Creo que es un error lo que está haciendo Pedro Sánchez, comprando gas licuado a Rusia. Ya sabes lo que dije en rueda de prensa. Ahora, un cuarto de todo el gas licuado que llega a Europa lo compra España. Al mismo tiempo, en el último Consejo Europeo en Chipre, dimos a Ucrania 90.000 millones de euros para defenderse de la invasión rusa. No tiene sentido.

¿Cuál es su posición sobre el ataque a Irán?

No lo compartimos. Ni siquiera fuimos informados previamente. Pero ahora que se ha producido, esperamos que Estados Unidos e Israel logren sus objetivos: eliminar la capacidad misilística iraní, el programa nuclear y, si es posible, un cambio de régimen. No queremos que Estados Unidos e Israel sean humillados o derrotados y que los ayatolás salgan reforzados.

¿Cree que están siendo humillados, como ha dicho Friedrich Merz?

No, pero algunos en la izquierda lo están esperando.

¿Qué piensa sobre las acciones de Israel en Gaza?

Creemos que Trump hizo una obra maestra allí, porque logró detener la matanza de civiles palestinos inocentes y, al mismo tiempo, devolver a los israelíes a Israel.

¿Qué opinan en su partido Hermanos de Italia sobre Trump?

Giorgia Meloni tiene un enfoque equilibrado. Cuando Trump se equivoca, se lo dice. Ella dice: "no soy una animadora, no voy con pompones animando ni a Trump ni a nadie". Pero añade: soy obstinadamente occidental y, por ello, obstinadamente aliada de los Estados Unidos de América, independientemente de quién sea el presidente en cada momento, porque el interés italiano coincide con el interés estadounidense. Obviamente no siempre, no totalmente, pero desde luego más que con Rusia, Irán, Corea del Norte o China. Eso es lo que he dicho hoy en el pleno: hay que elegir, o estás con las democracias occidentales, aunque a veces no estés de acuerdo con ellas, o estás con Irán, Corea del Norte, China y Rusia. Y nosotros sabemos de qué lado estamos.

Nicola Procaccini eurodiputado italiano y presidente de los Conservadores y Reformistas Europeos / .

Sánchez se ha convertido en un modelo para la izquierda italiana. Al mismo tiempo, Meloni lo es para parte de la derecha española. ¿Cree que esta situación está creando una especie de división entre España e Italia?

Sinceramente, no desde nuestro lado. En Chipre hubo una iniciativa de los gobiernos de España e Italia sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas. Y estamos en el mismo lado en cuanto a la estabilidad [financiera]. La izquierda italiana ve a Pedro Sánchez como una especie de mito. Pero podría poner otro ejemplo de que no estamos tan lejos: el protocolo Italia-Albania para crear un centro regional de inmigrantes en Albania. Hubo una gran batalla contra este protocolo, incluso aunque el presidente de Albania, Edi Rama, es socialdemócrata, y Albania es candidata a entrar en la Unión Europea. Al mismo tiempo, Sánchez está haciendo exactamente lo mismo con Mauritania, donde el presidente es un general militar, y la situación de los derechos humanos en Mauritania es absolutamente peor que en Albania.

Sánchez acaba de aprobar una regularización de más de medio millón de inmigrantes. ¿Cuál es su opinión?

No creo que sea un problema solo para España, sino también para Europa. Si das a estos migrantes irregulares la licencia para ser europeos, significa que pueden ir a cualquier lugar de Europa, no solo quedarse en España. Así no se gobierna el fenómeno de la migración.

¿Regularizar es perder el control?

Para el Gobierno italiano, la migración no es mala, pero hay que gobernar el fenómeno. Para hacerlo, debes ser muy severo contra la migración ilegal, de modo que puedas seleccionar a los migrantes legales para lograr la mejor integración en nuestras sociedades, el mejor desarrollo. Es razonable traer a gente de fuera para hacer trabajos que los de dentro no quieren hacer.

Pero las empresas españolas, representadas por la patronal, están a favor de esa regularización, porque es buena para la economía.

Sí, pero ahora hay que tener cuidado porque los derechos de los trabajadores pueden verse presionados, pueden verse suspendidos. Si tienes a las puertas una masa de trabajadores que empuja para entrar, eso significa que no solo los salarios, sino también los derechos de los trabajadores que ya están dentro van bajando, bajando y bajando.

Pero esos trabajadores ya están ahí, y ya les están pagando menos porque son ilegales. Cuando pasan a ser legales, entonces hay que pagarles más, como el salario mínimo.

Pero el salario mínimo es el mínimo. No es lo mejor, no es el libre mercado. En el libre mercado tienes oferta y demanda, y el cruce entre ambas define el nivel del salario. Si fuerzas la oferta, aunque haya un mínimo, significa que también los que tienen salarios más altos son empujados hacia el nivel mínimo.

El grupo ECR aquí en Europa a veces vota con los Patriotas [el grupo de Vox y Agrupación Nacional de Francia], a veces con el Partido Popular Europeo...

Tenemos una tradición política muy larga. El grupo ECR fue fundado por los tories británicos. Esa impronta sigue ahí. Así que si miras al ECR, debes mirar a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan, la derecha occidental. ¿Qué significa? Liberal en la economía, muy centrada en la competitividad, pero al mismo tiempo fuerte en la defensa de los valores fundacionales de la civilización occidental.

¿Creen en la Unión Europea?

Creemos en Europa. Nuestro mantra es hacer menos, pero hacerlo mejor. Debemos estar juntos para hacer pocas cosas, no para todo. No queremos un superestado que reduce a los países a órganos administrativos, como municipios, sin competencias, porque todas las competencias quedan bajo la Unión Europea. Y esta es exactamente la idea de Margaret Thatcher: una unión confederal, no federal.

¿Cuál es su posición sobre la defensa común europea?

Hay diferencias entre las distintas derechas. Si hablo como derecha italiana, siempre hemos estado a favor de una defensa común europea, desde los años 70, como un pilar europeo de la OTAN, aliado con Estados Unidos. La derecha francesa está más o menos en la misma posición. Otros, como los polacos, no quieren un ejército común, por su historia más vinculada al Ejército estadounidense.

¿En qué otras cuestiones es importante la UE?

Hay algunos ámbitos donde es importante que Europa actúe: la política exterior, el aprovisionamiento de energía... donde juntos somos más fuertes y podemos tener energía más barata. O el mercado único, quizá el principal activo de la Unión Europea. Significa un mercado de 500 millones de personas intercambiando bienes y moviéndose. Pero no queremos una Unión Europea que nos imponga todo: cómo cocinamos, cómo vestimos, cómo nos movemos. Esa no es la idea fundacional.