Rusia ingresará 2.667 millones de dólares adicionales gracias a altos precios del crudo

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, informó este domingo que el presupuesto ruso recibirá 200.000 millones de rublos (2.667 millones de dólares) adicionales debido al alza de los precios del petróleo.

"Esperamos ingresos adicionales. Pero quiero aclarar de inmediato que los niveles de ingresos y déficits de los últimos dos meses se mantienen iguales. (...) Estamos hablando de una suma aproximada de 200.000 millones de rublos", declaró el ministro a la prensa local, citado por TASS.

Esta semana el viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, aseguró que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no desatará una guerra de precios del crudo en el mercado internacional debido al déficit de hidrocarburos.

Rusia casi duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su análisis que los ingresos totales por la exportación de crudo ruso crecieron en marzo un 94% intermensual, hasta los 431 millones de euros diarios, gracias sobre todo a la subida de los precios.

El ingreso por la venta de petróleo tiene un desfase de unos tres meses debido a que los contratos se fijan por precios promedio de semanas o meses, por lo que los precios oficiales, como el de los Urales, se calculan con datos retrasados.

Este domingo, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajastán, Argelia y Omán, los países que integran el grupo denominado OPEP +, decidieron aumentar sus cuotas de producción de petróleo. Es la primera reunión que mantienen tras la salida esta semana de Emiratos Árabes Unidos.

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El acuerdo de este domingo establece que entre los siete países a partir de junio se sumarán "188.000 barriles diarios" a la producción actual, "en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero", según indica un comunicado publicado en la web de la organización. Para algunos observadores, la medida tiene un carácter meramente simbólico, ya que los productores del Golfo Pérsico no van a poder exportarlo.