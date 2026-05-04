La Comisión Europea asesta un nuevo golpe a Huawei y ordena bloquear la financiación de la tecnología china que impulsa los paneles solares

La Comisión Europea vuelve a cargar contra Huawei. Un portavoz del ejecutivo comunitario ha recomendado este lunes a los Estados miembros excluir la tecnología del gigante chino y de la compañía ZTE de sus redes de telecomunicaciones. El ejecutivo comunitario insiste desde hace más de cinco años en esa petición alegando que se trata de proveedores de "alto riesgo". Sin embargo, hasta 14 de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, entre ellos España, la ignoran.

La última advertencia de Bruselas llega después de haber ordenado a los bancos europeos asociados que dejen de financiar proyectos de energías renovables que utilicen componentes técnicos fabricados en China, Rusia o Irán, como los de Huawei. Esta medida, adelantada en abril por South China Morning Post, corta las alas a la financiación europea vehiculada a través de entes como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Los equipos en el punto de mira son los llamados inversores o inverters, un preciado dispositivo capaz de convertir la electricidad que producen los paneles solares (corriente continua) en una fuente capaz de alimentar una red eléctrica, una fábrica o una casa (corriente alterna). Sin estos transformadores, la energía solar no podría nutrir una nevera o un router o estabilizar una red. Este sector crucial alcanzó en 2025 un volumen mundial cercano a los 15.000 millones de dólares.

Redes eléctricas / IBERDROLA

Secuestrar la red eléctrica

Bruselas asegura que, al controlar la cantidad de electricidad que se inyecta en la red, las empresas que controlan esos inversores podrían utilizar ese poder para secuestrar el sistema eléctrico y forzar apagones a traves de la desconnexión simultánea de miles de ellos. "Nuestras evaluaciones de riesgos han confirmado amenazas, entre las que se incluyen la manipulación de los parámetros de producción eléctrica, la interrupción de la generación de electricidad e incluso el acceso no autorizado a datos operativos", han explicado desde la Comisión. "En la práctica, esto podría suponer un apagón, un apagón remoto de las redes de los Estados miembros que provocara cortes de electricidad en todo el país".

El nuevo veto establecido por la Comisión se aplicará a partir del próximo 1 de noviembre y, a efectos prácticos, supone otro golpe a Huawei, el principal proveedor de estos dispositivos. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con la marca y está a la espera de respuesta. También perjudica a otras empresas chinas referentes en este sector como Sungrow, Growatt, SRNE o GoodWe. Por otro lado, beneficiaría a competidores como la alemana SMA Solar Technology, la israelí SolarEdge o la estadounidense Tigo Energy.

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

Más prohibiciones

Más allá de la energía solar, los inversores también son vitales para otros dispositivos como las turbinas eólicas o las baterías, sectores también controlados por China. Ambos están "explícitamente incluidos" en el veto europeo, según un documento interno al que ha accedido el portal Euractiv. Preguntadas por EL PERIÓDICO, fuentes comunitarias han señalado que "es posible" que haya una extensión de la prohibición a otros "elementos relacionados con las tecnologías de energías renovables, así como otros dispositivos", una opción que permitirá la Ley de Ciberseguridad.

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Además de pedir su exclusión de las redes de conectividad, la Comisión ha tomado otras medidas contra Huawei. En abril del año pasado, el ejecutivo de Ursula Von der Leyen vetó a los grupos de presión vinculados a la empresa como medida de "precaución" tras un sonado escándalo por presunta corrupción. Aun así, como adelantó Politico, sus intereses siguen siendo representados en Bruselas por SolarPower, el grupo de lobby más influyente en el sector de los paneles solares.