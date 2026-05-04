Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz

Un segundo buque ha sido atacado en Ormuz en las últimas 24 horas, según una agencia marítima británica

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este lunes de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del estrecho de Ormuz, el segundo incidente en menos de 24 horas.

El petrolero, de bandera no identificada, fue alcanzado a las 19.40 GMT del domingo "por un proyectil desconocido", sin dejar heridos entre la tripulación ni impacto ambiental.