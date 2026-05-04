Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un dron ucraniano impacta contra un edificio en Moscú, a diez kilómetros del Kremlin

Un dron ucraniano impactó este lunes por primera vez en varios años contra un edificio de viviendas en Moscú, a apenas diez kilómetros del Kremlin, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"En Moscú un dron impactó contra una de las torres del edificio de viviendas 'Don na Mosfilmovskoi'", escribió el alcalde en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Señaló que no hubo víctimas por el ataque, y añadió que las defensas antiaéreas moscovitas repelieron el ataque de otros dos drones que volaban en dirección a Moscú.