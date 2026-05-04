Mapa | ¿Cuántos soldados tiene desplegados Estados Unidos en Europa y en qué países están?

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a 5.000 soldados desplegados en Alemania es, fuera de toda sorpresa, un paso más de la Administración republicana por reducir su presencia en Europa y seguir erosionando una alianza trasatlántica cada vez más débil. Especialmente tras el comienzo de la guerra de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que ha reflotado las tensiones con aquellos socios europeos contrarios al uso de sus bases para el conflicto en Oriente Medio.

Durante los últimos dos meses, Trump ha mantenido un discurso ampliamente beligerante contra Estados como España, Italia, Reino Unido o Alemania; y tras semanas de disparos al aire, finalmente el país germano se ha visto arrastrado a ser una primera víctima simbólica de los planes de EEUU para Europa.

Pero más allá de esas 5.000 tropas –que según Trump podrían ser muchas más–, el impacto de esta decisión debe mirarse desde una perspectiva más amplia. Y es que en el conjunto del continente, incluidos países dentro y fuera de la Unión Europea, hay desplegados más de 68.000 soldados estadounidenses repartidos en 31 bases permanentes y 19 emplazamientos militares a los que el Departamento de Defensa tiene acceso. En concreto, más de 56.000 se encuentran entre los 27 Estados miembros de la UE, y cerca de 12.000 en países extracomunitarios.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa coroplético de soldados norteamericanos en activo destinados en Europa.

De estos 68.000 soldados, más de la mitad, 36.436 tropas, se encuentran en Alemania. Un dato que, por una parte, hace ver que el impacto de esta retirada de efectivos es considerablemente menor de lo que sería en el resto de países europeos; pero que al mismo tiempo se puede considerar como un tirón de orejas contra el principal aliado militar de Estados Unidos en la región. Esta decisión, más allá de su simbología, tendrá claros efectos económicos en las comunidades donde están desplegadas las tropas.

Según los datos publicados por el Centro de Datos de Personal de Defensa de EEUU (DMDC por sus siglas en inglés), Alemania lidera por mucho el despliegue de tropas en Europa. Es, de hecho, el segundo país con más militares estadounidenses sólo por detrás de Japón, con 54.288, y se calcula que dentro de Alemania hay cerca de 40 instalaciones militares estadounidenses, situándose las de mayor extensión en el sur y suroeste del país. Entre ellas destaca la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de territorio estadounidense, que se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado y donde desde 1974, se encuentra el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, responsable de las operaciones de defensa aérea y antimisiles en el área de responsabilidad europea de la OTAN.

Italia y Reino Unido

Fuera de Alemania, la presencia de efectivos estadounidenses se concentra especialmente en dos países que recientemente también han sido objetivos de las críticas de Trump: Italia, con 12.662 soldados; y Reino Unido, con 10.156. Ambos países tienen al frente líderes que, al igual que el canciller alemán, Friedrich Merz, han sido críticos con la guerra de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Tanto la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como el primer ministro británico, Keir Starmer, negaron a Trump el uso de sus bases aéreas para la ofensiva contra Irán.

En un escalón por debajo, ya fuera de las cifras de Alemania, Italia y Reino Unido; el DMDC posiciona a España, con 3.814 soldados, como el cuarto país de toda Europa con más tropas. Seguido por Turquía (1.661), como puente entre Europa y Oriente Medio; y Bélgica, con 1.118 efectivos. En el caso de España, estos casi 4.000 militares permanentes se encuentran desplegados en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Ambas bases muy sonadas y cuestionadas en los primeros días de guerra contra Irán tras la negativa del Ejecutivo español a permitir su uso en la operación que Trump bautizó como 'Furia Épica'.

Finalmente, y ya en cifras considerablemente menores, dentro de la Unión Europea aparecen Grecia (432), Países Bajos (414), Polonia (369), Portugal (237) o Rumanía (153); seguidos de Francia y Hungría: con 82 y 77 efectivos respectivamente; en una lista que incluye a los 27 Estados miembros y que cierra Luxemburgo con únicamente 8 soldados permanentes.