Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca buques estadounidenses

Irán acusa a EE.UU. de poner en riesgo la navegación en el estrecho de Ormuz

Irán acusó este martes a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" y afirmó que la continuidad de la situación "es insoportable" para Washington.

"La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido", denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Además, afirmó que "una nueva ecuación" en el estrecho de Ormuz "se está consolidando" y sostuvo que la continuidad de la situación actual "es insoportable para Estados Unidos".