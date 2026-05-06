Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump suspende su iniciativa "humanitaria" en Ormuz para allanar el camino hacia un acuerdo

Irán niega haber atacado a Emiratos Árabes en los últimos dos días

El Gobierno iraní negó haber atacado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los dos últimos días tal y como denunció Abu Dabi, pero al mismo tiempo advirtió de "peligrosas consecuencias" si el país árabe tomaba medidas contra Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores "rechaza las acusaciones infundadas de Abu Dabi sobre el lanzamiento de misiles y drones desde Irán hacia los Emiratos Árabes Unidos", indicó la cartera en un comunicado publicado a última hora de anoche.

Al mismo tiempo, la diplomacia iraní acusó a EAU de una "cooperación evidente con la parte estadounidense agresiva y han supuesto una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Irán" en los dos últimos días en los que Estados Unidos lanzó la operación Proyecto Libertad para sacar barcos atrapados en la zona.