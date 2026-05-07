Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Letonia denuncia la caída en su territorio de dos drones llegados desde Rusia

Las autoridades de Letonia han denunciado este jueves la caída de su territorio de dos drones que irrumpieron en su espacio aéreo tras llegar desde Rusia, incidentes que se han saldado sin víctimas o daños y sin que por el momento haya más detalles al respecto.

El Ejército letón ha indicado que al lugar donde han impactado los drones se han dirigido miembros de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, después de apuntar que sus sistemas de supervisión habían detectado su entrada y recomendar a la población que no saliera de sus hogares.

Así, apuntó en un primer momento en redes sociales que existía "una posible amenaza al espacio aéreo letón en las regiones de Balvi y Ludza", antes de resaltar posteriormente que "la amenaza ha terminado".