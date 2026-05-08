Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que el alto el fuego sigue vigente tras intercambiar EEUU e Irán ataques en Ormuz

Pekín confirma un ataque a un petrolero con tripulación china en Ormuz sin víctimas

El Gobierno chino confirmó este viernes el ataque sufrido por un petrolero con tripulación china cerca del estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado víctimas, y expresó su preocupación por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre un "gran número de buques y tripulaciones".

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería Lin Jian explicó que el buque atacado en las inmediaciones de la entrada del estrecho de Ormuz, en el que viajaban tripulantes chinos, era de bandera de las Islas Marshall.