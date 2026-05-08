Encuesta CIS: Dos de cada tres españoles temen una guerra mundial ante el conflicto en Oriente Medio

La escalada del conflicto en Oriente Medio, con tensiones, ataques y escaramuzas desafiando el alto el fuego, está ahondando el pesimismo de los españoles, que, además, empiezan a notar en sus bolsillos los efectos de la guerra. La mayor parte de la ciudadanía se muestra pesimistas con la situación actual del mundo, detecta que la contienda en Irán le está afectando personalmente por sus consecuencias económicas, y piensa que Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra. Son las principales conclusiones de un estudio sobre la situación internacional difundido este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que la respuesta más inquietante es que a dos de cada tres españoles les preocupa que la escalada bélica desemboque en una guerra mundial.

La encuesta, realizada a partir de 6.000 entrevistas telefónicas entre el 22 y el 30 de abril, refleja que casi siete de cada diez encuestados (69,2%) hace un balance pesimista de lo que sucede en el mundo, y más de la mitad (58,5%) aventura que en el futuro se vivirá peor o mucho peor. Incluso un 66,6% se muestra muy o bastante preocupado por una posible "guerra global", temor que no percibe el 29,4% de la ciudadanía.

Gráfico de anillo sobre la preocupación por una posible guerra global. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Sobre los conflictos activos, los españoles creen que Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra "que han desencadenado en Oriente Próximo": opina así el 52,4% frente a un 27,6% que considera que sí están ganando el conflicto. Preguntados por el papel de los actores implicados, una abrumadora mayoría del 90% zanja que el prestigio y la imagen de EEUU está empeorando, al igual que el de su presidente, Donald Trump (92,2%). En el caso de Israel, los porcentajes se sitúan en el 88,1% de desprestigio para el país, y un 86,3% para su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En el caso de Trump, ese daño reputacional también le está desgastando, según los españoles, dentro de EEUU. El 71,3% sostiene que la confianza de la opinión pública estadounidense en su presidente está disminuyendo y que la economía de su país se verá afectada negativamente. Ahora bien, los encuestados no tienen tan claro que eso pueda pasarle factura política y el 63,2% duda de que Trump pudiera acabar perdiendo la presidencia por un procedimiento de destitución ('impeachment').

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de anillo sobre la percepción de la guerra en Oriente Próximo.

La subida del combustible, principal efecto de la guerra de Irán

Un 58,5 % de los entrevistados afirma que las guerras en el mundo les afectan "mucho" o "bastante" en su vida diaria, pero el dato sube hasta el 68 % en el caso de la de Irán porque les afecta "personalmente".

De este grupo, el 91,3 % responde así por la subida del precio de los carburantes, el 91,2 % por el alza de la cesta de la compra y el 75,9 % debido al incremento del precio de la luz y el gas.

Los españoles desconfían de la información sobre las guerras

El muestreo revela que el 39,6 % de los ciudadanos se informa de las guerras por televisión, el 21,7 % por las redes sociales y el 20,5 % mediante la prensa escrita o digital.

Sin embargo, un 45,9 % confía "poco" o "nada" en la información que recibe sobre estos conflictos armados, frente a un 51,6 % que confía "mucho" o "bastante" en ella. Y el 63,4 % asevera que los medios de comunicación los "simplifican".

En todo caso, el 76,3 % muestra gran interés por saber lo que está sucediendo al respecto.

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Entre los mayores riesgos para el mundo actual destaca que la prolongada guerra en Ucrania solo sea citada por un 2,9 %, mientras la escalada de enfrenamientos entre potencias es el más importante para el 29,1 % de los encuestados, seguido de un 27,4 % que cita las armas nucleares.