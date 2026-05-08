Atraco con rehenes en un banco de la ciudad alemana de Sinzig
Un importante dispositivo policial se ha desplegado en la zona
EFE
Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".
Hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.Se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero.
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
- Luto en Benicàssim por Valeria: "Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre"
- Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana
- ¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal