Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

Las importaciones chinas de energía cayeron en abril ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

Las importaciones chinas de energía cayeron drásticamente en abril, en un contexto marcado por las interrupciones del suministro de petróleo crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según datos de la Administración General de Aduanas del país asiático, los cargamentos de crudo bajaron cerca de un 20 % interanual en abril, hasta las 38,47 millones de toneladas, lo que, según Bloomberg, representa el nivel más bajo en cantidades desde julio de 2022.