EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para "defender" a su país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los "derechos históricos" de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que celebra audiencias públicas hasta el 11 de mayo sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

"En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio", escribió Rodríguez en Telegram.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un vídeo publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.