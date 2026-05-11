Trump reconoce que el alto el fuego en Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica de Irán al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura". "Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida". "Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

Trump insistió en que su Administración tiene "un plan", que consiste en que la República Islámica de Irán jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán. Pese a su desacuerdo, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo "muy posible". La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

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Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica de Teherán, que el domingo atacó con un dron un buque comercial en aguas de Qatar.