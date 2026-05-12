Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

der Leyen pide que el retorno de niños ucranianos secuestrados sea "condición central" en un acuerdo de paz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha exigido que el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia sea una "condición central" en cualquier negociación de paz entre Kiev y Moscú, y ha asegurado que la Unión Europea "no descansará" hasta que cada uno de los menores de edad secuestrados vuelva con sus familias.

"El retorno de cada niño ucraniano deportado por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega ese derecho?", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un video proyectado durante una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos celebrada este lunes en Bruselas.