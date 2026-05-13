Investigación
Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la sospecha de un brote de norovirus
La víctima mortal es un ciudadano británico mayor de 90 años y otro medio centenar de personas han sufrido vómitos y diarrea
Redacción
Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste de Francia) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis, informaron fuentes sanitarias francesas a la prensa local.
El crucero, que llegó a Burdeos procedente de las islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre, un británico mayor de 90 años, según el diario regional Sudouest.
Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.
Posible intoxicación alimentaria
Las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria y se está realizando análisis complementarios ante la sospecha de norovirus, a pesar de que en los análisis iniciales se han descartado.
Las autoridades sanitarias francesas han rechazado cualquier vínculo con el hantavirus que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.
El pico de síntomas, vómitos y diarrea, se produjo el pasado lunes, 11 de mayo, cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.
El crucero se encuentra atracado en el puerto de Burdeos sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde la cubierta, informa AFP.
¿Qué es el norovirus?
El norovirus es un virus extremadamente contagioso que causa gastroenteritis aguda. Entre los síntomas destacan los vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal, y estos aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio. En algunos casos también puede provocar fiebre moderada, cefalea y dolores musculares. La duración de la infección suele ser de entre uno y tres días. En espacios cerrados, el norovirus se propaga con gran rapidez por contacto o por alimentos contaminados.
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva
- Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos