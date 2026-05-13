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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán

"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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