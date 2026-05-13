Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán

Las salidas de crudo iraní en su principal terminal, detenidas desde hace días

Los envíos de petróleo desde la isla iraní de Kharg, principal terminal exportadora del país, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos, según imágenes por satélite recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra. Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.

Irán había mantenido las operaciones en Kharg durante el conflicto y continuó cargando crudo en buques utilizados posteriormente como almacenamiento flotante, después de que la Armada estadounidense bloqueara la salida de embarcaciones del golfo Pérsico.