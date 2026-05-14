Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán

Rubio dice que EEUU busca que China presione a Irán para reducir la tensión en el golfo Pérsico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.

"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico", dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity, de la cadena Fox News, a bordo del AF1.